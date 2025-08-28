きのう夜、茨城県結城市の病院に、刺し傷がある男性が意識不明の状態で運ばれてきました。男性を運び込んだ数人が立ち去っていて、警察が捜査しています。【写真を見る】刺し傷のある意識不明男性が病院に運び込んだ男性数人立ち去る事件の可能性も茨城・結城市警察によりますと、きのう午後9時ごろ、結城市の病院でベトナム人女性（40代）に声をかけられた職員が外に出ると、20〜30代くらいの外国人とみられる男性が倒れて