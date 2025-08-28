選ぶかどうか微妙な選択肢はどう扱うべきか。起業コンサルタントのグレッグ・マキューンさんは「本当に重要なことだけを選んで引き受けるべきだ。そのために、明確で厳しく、そして正しい基準を採用するといい」という――。※本稿は、グレッグ・マキューン『エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする』（かんき出版）の一部を再編集したものです。■「もっとわがままにノーと言おう」TEDの人気スピーカー、デレク・シヴァ