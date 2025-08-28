11日生まれ幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、白いバラを見たとき。自分の本質に沿った、本当の意味で楽に過ごせる人生が始まるでしょう。薔薇はスピリチャルな癒しの源泉で、部屋に活けるだけでその空間を浄化してくれます。浄化とともに素敵な気を与えてくれて、陽の気で満たしてくれるのです。12日生まれ幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、流れ星を見たとき。スピリットがすぐそばで、あなたを護っていること