東京ヤクルトスワローズの元監督でもある真中満が全国各地の球場や周辺施設を訪れ、知られざる魅力を野球ファンに発信するスポーツライブ＋の人気放送番組「真中満が行く！」。今回の舞台はオリックス・バファローズの本拠地・京セラドーム大阪。球団OBのT-岡田とともに、現役時代の思い出が詰まったスポットを巡るだけでなく、BsGirlsの後輩グループ「BsGravity」とのダンス挑戦や、人生初の食レポにも挑戦！ファン必見の見どころ