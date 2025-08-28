レイセオン幹部のジェニファー・ゴティエ氏＝27日、米ボストン近郊アンドーバー（共同）【アンドーバー共同】米防衛大手RTXコーポレーションの事業部門レイセオンの幹部ジェニファー・ゴティエ氏は27日、同社が開発・製造する米海軍向けの次世代レーダー「SPY―6」について、日本の自衛隊を含めた他国への配備に期待を示した。「複数の国と配備計画を協議している」と述べた。ゴティエ氏は海上能力担当のナンバー2。SPY―6を製