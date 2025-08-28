サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）本戦出場を懸けたプレーオフは27日、各地でホームアンドアウェー方式の第2戦が行われ、鈴木淳之介の所属するコペンハーゲン（デンマーク）がホームで常本佳吾のバーゼル（スイス）に2―0で勝ち、2戦合計3―1として本戦に進んだ。鈴木はベンチ入りしたが、出番なし。常本はフル出場した。（共同）