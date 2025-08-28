故ダイアナ妃のドキュメンタリーを、息子であるヘンリー王子とその妻メーガン妃がNetflixで製作する可能性があるという。先日、同ストリーミングサービスと新契約を結んだヘンリー王子夫妻が、2027年のダイアナ妃没後30周年を記念した番組の製作に関与していると言われている。 【写真】ウエディングドレス姿が美しい！在りし日の故ダイアナ妃 ある関係者は「ザ・サン」紙に「ヘンリ