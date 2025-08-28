天皇杯準々決勝 町田 3（2-0）0 鹿島18:30キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 5,965人試合データリンクはこちら両チームとも、こんな点差になるとは想像していなかっただろう。実際、立ち上がりは鹿島のペースだった。6分には鈴木優磨が、8分には田川亨介がシュートを放ちペースを握っていたのだ。ところが15分、町田は2回目のCKからデザインされたプレーで増山朝陽がフリーとなり、ヘディングで先制点を決める。攻守ともに