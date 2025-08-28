All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたら下弦の壱・魘夢（えんむ）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。十二鬼月の下弦の壱・魘夢。モーニングコートのような衣装と中性的な顔立ちが特徴的で、血鬼術を使い、相手を眠らせて夢を操ります。『&#