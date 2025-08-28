来月から市街地で猟銃を使ったクマの駆除が可能になるのを前に、クマの出没が相次いでいる道南の江差町で、市街地にクマが出没した想定の訓練が行われました。来月１日に施行される「改正鳥獣保護管理法」では、ヒグマが市街地に出没した場合でも、安全確保が可能な場所であれば市町村の判断で、ライフルなど猟銃を使用した「緊急銃猟」が可能になります。江差町ではきのう道や檜山管内の自治体、警察、猟友会などからおよそ３０人