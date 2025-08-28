先月から札幌市内で始まった電動キックボードのシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」。警察官らが安全な利用をよびかける啓発活動を実施しました。きのう、札幌市内では警察官らが電動キックボードのシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」の事業者と合同で交通違反や事故の防止をよびかける啓発活動を実施しました。７月末からサービスが始まった「ＬＵＵＰ」ですが、歩道走行や２人乗りなど危険な運転が問