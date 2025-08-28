お墓に捨てられたごみはこの夏の１か月で１２０キロ。根室市の市営墓地が、頭を悩ませています。ごみが常習的に捨てられているのは、根室市の西浜町墓地です。墓地の休憩所付近に、刈り取った草や供物、一般家庭ごみなどが捨てられる被害が毎年続いています。市は数年前からごみの持ち帰りを促す看板を設置していますが、今年も７月中旬からおよそ１か月で、１２０キロほどのごみが捨てられていました。市はパトロールを強化