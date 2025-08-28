バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・みっちゃんこと、未知子さんとのLINEでのやり取りを公開した。【映像】ダウン症の姉・未知子さんとの家族ショット＆LINE（複数カット）これまでにInstagramで、父・弘之さん、未知子さん、兄・太郎さんとの家族写真や「毎日これの繰り返しだけど、これをスルーしちゃダメなんだよね。詰めて詰めて 訂正させる。高嶋家秘伝。」と、自分の名前を何度も間違えてしまう未知子さ