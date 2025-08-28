アメリカ中西部ミネソタ州の学校で銃乱射事件が発生し、少なくとも児童2人が撃たれて死亡、17人がけがをして病院で手当てを受けています。ミネソタ州ミネアポリスのカトリック系の学校で27日、隣接する教会で開かれていたミサの最中、何者かが窓の外から銃を乱射しました。ミサに参加していた8歳と10歳の児童2人が撃たれて死亡し、児童14人を含む17人がけがをしました。容疑者はその後、銃で自殺しました。地元警察は容疑