外食の中でも人気の高い回転寿司。みなさんのお好きなネタはなんですか？ぐっちさん（@gucci.tckb）の推しネタはズバリ「まぐろ納豆軍艦」！…飲兵衛なぐっちさんらしい（笑）。これはもう『おうちごはん』でも取り上げるしかないということで、今回は焼酎ロックに合う「まぐろ納豆ユッケ」の作り方を教えていただきました！回転寿司の大好物なネタをアレンジこんにちは！ぐっち（＠gucci.tckb）です。みなさま、今年の夏はいか