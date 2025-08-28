「広島３−２巨人」（２７日、マツダスタジアム）またしても広島のドミニカンコンビが躍動だ。サンドロ・ファビアン外野手とエレフリス・モンテロ内野手が、試合開始が遅れた影響を感じさせない高い集中力を発揮。決勝打を放ったファビアンは「とてもうれしい。２人でこうやって活躍してチームの勝利に貢献できているのはすごいいいこと。まだまだ打ちたいし、モンティーも同じ気持ちだと思うよ」と相棒との共闘を自慢げに振り