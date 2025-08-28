２０２５年８月２７日、小樽警察署は、小樽市に住む無職の女(７０)を窃盗の容疑で逮捕したと発表しました。女は８月２７日午後３時ごろ、小樽市内のスーパーで食料品４点(販売価格合計2570円)を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女が商品をバッグに入れて店内に持ち出す様子を目撃した警備員が声をかけ、現行犯逮捕しました。女が盗んだ商品は、ねりあん・つぶあん・干し椎茸・コーヒーの粉