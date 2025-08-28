「住む場所がなかった」と、病院敷地内の小屋に侵入した３０歳の男が逮捕されました。逮捕された住所不定・無職の男・３０歳はきのう（２７日）午前２時ごろ、苫小牧市内の病院敷地内に設置された小屋に侵入した疑いです。病院の医師から「小屋に人が住んでいるようだ」と通報がありました。通報を受けて警察官が駆け付けた際は人の姿は確認できませんでしたが、その後、パトロール中に小屋の中にいる男を発見したということ