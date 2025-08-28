札幌市白石区の道道できのう、トレーラーと軽乗用車が衝突する事故がありました。その後、軽乗用車は横転し、５０代の男性運転手が病院に搬送されました。札幌市白石区南郷通１９丁目南の丁字路の交差点で、きのう午後３時５０分ごろ、トレーラーと軽乗用車が衝突する事故がありました。警察によりますと、道道を西方向に走行していた軽乗用車と交差点を左折し、道道に出てきたトレーラーが出