「広島３−２巨人」（２７日、マツダスタジアム）広島は大瀬良大地投手（３４）が６回４安打２失点で６勝目。五回にファビアンの２点適時打とモンテロの犠飛で３点先行したリードを継投で守った。チームは約２カ月ぶりの３連勝で３位・ＤｅＮＡと１差、２位・巨人にも３・５差と迫った。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇（テレビインタビュー）−しびれる展開を制した。「最後、モンティーも冷静にベース