「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）育成ドラフト３位の早川太貴投手がプロ初先発し５回２安打無失点で初勝利。四回途中で一度ベンチへ下がり右太もも裏をさする仕草もあったが、阪神育成入団投手初の１軍先発で快挙を達成した。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−早川がプロ初勝利。「よく頑張ったんじゃないですかね。攻めていく気持ちというかね。守備陣もいいプレー、いい連係が出ながら