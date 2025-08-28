女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第109回が放送され、脚本を務める中園ミホ氏（66）本人をモデルとした小学4年生の少女・中里佳保が登場した。主人公・朝田のぶの幼少期を好演した子役・永瀬ゆずな（10）が今作2役目に挑み、第2週以来20週ぶりに再登場。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と文通をしていた