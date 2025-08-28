「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神育成ドラフト３位の早川太貴投手が、プロ２戦目で初先発し５回２安打無失点の好投でプロ初勝利。元阪神エースでデイリースポーツ評論家の井川慶氏は「内容も伴った勝利」と祝福するとともに、藤川阪神の強さにも言及した。◇◇まずは早川投手、プロ初先発初勝利おめでとうございます。堂々とした投球で、内容も伴った勝利だったと思いますね。ＤｅＮＡとは初