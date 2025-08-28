ＡＫＢ４８の倉野尾成美（２４）が、１０月１４日に発売するグループ結成２０周年を記念したメモリアルブック「ＡＫＢ４８２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＢｏｏｋ」の魅力を熱く語った。自身は同作に収録するプロデューサーの秋元康氏との対談、高橋みなみら歴代総監督４人での対談などに臨んだ。ＡＫＢ４８の“過去・現在・未来”が収められており、「グループの歴史を感じてほしい」と重厚なできあがりをアピールした。