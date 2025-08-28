俳優・庄司浩平（２５）が、初挑戦のボーイズラブ（ＢＬ）ストーリーに出演し、高評価を得ている。テレ東系ドラマ「４０までにしたい１０のこと」（金曜、深夜０・１２）で、風間俊介（４２）演じるアラフォー上司・雀に密に思いを寄せるアラサー部下の慶司役で、第１話での２人の“胸キュンバックハグ”は話題を呼んだ。５月にはデビュー５周年を迎え「いろんな方向に手を伸ばしていきたい」と新しい分野への挑戦へ意欲を燃やし