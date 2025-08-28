秋の訪れとともに、旬のフルーツを贅沢に楽しめる「フルーツピークス」から、ときめく新作パフェが登場します。人気シリーズ「THE TOWER」からは、芳醇なナガノパープルと爽やかなシャインマスカットを盛り込んだ期間限定パフェが登場。さらに横浜ポルタ店限定では、3種のぶどうを合計50粒以上使用した超豪華パフェ「Grapes Holic ～ぶどうに夢中～」も♡心躍る秋のデザート