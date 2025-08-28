昨年、俳優復帰した伊勢谷友介（49）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。“ワイルド”な近影を公開した。伊勢谷は「薄くて軽く、涼しくて、速乾。シャツだとカッコつくところもありますので、おすすめです」と投稿。白のインナーに半袖の紫のシャツを羽織り短パンを合わせたコーデをアップした。無造作ヘアにサングラスをかけてワイルドな印象。唇の下、耳にはピアスが見える。日焼けした手をポケットに入れたポーズ