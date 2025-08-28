今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第109話が28日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ある日、嵩（北村匠海）にファンレターをくれた小学生の中里佳保（永瀬ゆずな）が、祖父の砂男（浅野和之）と柳井家にやってくる。笑顔で迎えるのぶ（今田美桜）と嵩だったが、ニコリともせずに手厳しい言葉を投げる佳保に、2人はタジタジに。張ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すが…