Image: GODO_DESIGN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。折りたたみ傘は便利ですが、使ったあとに水滴で手や収納袋がベタベタということって多くないですか？そんなストレスを解決してくれる逆折りタイプも定番化しましたが、今回ご紹介する「GYAKUSOL」もそのひとつ。360g軽量設計・自動開閉・吸水性収納袋付属など、雨の日のストレスを減らせる機