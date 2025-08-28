◆米大リーグドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・ロバーツ監督が２７日（日本時間２８日）、試合前に取材に応じ、前日に復帰３度目の登板を果たした佐々木朗希投手（２３）について「登板ごとに良くなっているそうだ。実際に映像はまだ見ていないが、次週にもまた投げると思うし、その後は我々に戻すことを含め、現実的な議論になると思う。だからもう一度登板して