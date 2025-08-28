◆米大リーグマリナーズ４―３パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦に先発し、４回６９球を投げ、４安打４失点で降板し、４敗目（３勝）を喫し、防御率は５・５６となった。パドレスはマリナーズ３連戦で１勝２敗と負け越し。この時点でナ・リーグ西地区首位のドジャースとは１・５ゲーム差になった。ダルビッ