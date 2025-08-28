◆米大リーグドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前９時４０分開始予定）、本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投手としては、今季１１試合目の登板でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの勝利を狙い、打者としてはドジャース移籍後１００号で３戦