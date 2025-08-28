きょう28日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SPでは、「ゴチになります!26」に伊藤沙莉とイモトアヤコが出演する。伊藤沙莉(左)とイモトアヤコゴチバトルの舞台は、浦安ブライトンホテル東京ベイにある日本料理・味処「季布や」。旬の食材を取り入れた絶品和食を味わうことができる。設定金額は18,000円、自腹額は8人で14万円超となる。岡村隆史がアブダビロケで購入したゴールド