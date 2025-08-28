お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が23日、YouTubeチャンネル『さまぁ〜ずチャンネル』にゲスト出演。『M-1グランプリ』の審査員オファーについて語った。有田哲平○『M-1』審査員は「何年かお断りした」「やらないじゃん、審査員」と振られ、「確かにやったことないですね」と返した有田。『M-1グランプリ』の審査員については、「何年かお断りした」と明かし、「最初は、“僕なんか審査員やりたくないですから”って。次