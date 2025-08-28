◇プロ野球セ・リーグ ソフトバンク 3-1 楽天(27日、秋田・こまちスタジアム)前日までに4連敗し、日本ハムにゲーム差なしまで追い詰められた首位ソフトバンク。この日は打線が苦しみながらも着実に1点を積み重ね、楽天に勝利。首位の座を守りました。秋田開催の一戦は、先発の大津亮介投手が好投。ストレートと多彩な変化球を交えながら、立ち上がりは2回までノーヒットピッチングを披露します。そんな大津投手を打線がすぐさま援