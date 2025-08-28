8月28日（木）の『アメトーーク！』では、「くされ縁芸人」が放送される。【映像】「アメトーークCLUB」で見られる懐かし映像集有田哲平（くりぃむしちゅー）＆山崎弘也（アンタッチャブル）、出川哲朗＆ウド鈴木（キャイ〜ン）、ハチミツ二郎（東京ダイナマイト）＆伊達みきお（サンドウィッチマン）＆関太（タイムマシーン3号）ら、長い付き合いを誇る「くされ縁芸人」たちが大集結。長い歴史のなかで生まれた爆笑エピソードやそ