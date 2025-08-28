【本日の見通し】方向性を探る展開続く ドル円は次の方向性を探る展開が続いている。９月の米利下げ期待は織り込みが進んでおり、新規材料とはなりにくい。年内の利下げについては２回の見通しが広がっており、変化がなければ動きが出てこないが、期待を動かすだけの材料に欠ける。 ドル円は１４７円台を中心とした推移が見込まれる。レンジを超えても１４６円台後半では買い、１４８円台前半では売りが出る展