東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.42高値148.18安値147.29 148.86ハイブレイク 148.52抵抗2 147.97抵抗1 147.63ピボット 147.08支持1 146.74支持2 146.19ローブレイク ユーロドル 終値1.1639高値1.1649安値1.1574 1.1742ハイブレイク 1.1696抵抗2 1.1667抵抗1 1.1621ピボット 1.1592支持1 1.1546支持2 1.1517ローブレイク