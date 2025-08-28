27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 広島−巨人』で解説を務めた谷繁元信氏が、セ・リーグの新人王争いについて言及した。谷繁氏は2回、広島のドラフト1位・佐々木泰が打席に入ると、「佐々木を迎えてね、今年のセ・リーグの新人王は誰かなと、ふと思ったんですよ」とポツリ。セ・リーグの新人王候補でいうと、伊原陵人（阪神）、荘司宏太（ヤクルト）、石伊雄太（中日）などがいる。谷繁氏は「佐々木もち