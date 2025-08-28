中国のSNS・小紅書（RED）に25日、「日本の病院に腹が立った」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は「JP（日本）はとんでもない」と題し、「もう二度と日本の病院には来ない」とつづった。夜中に高熱を出して「大病院」の救急外来を受診したという女性は、「外で座れないまま25分も待たされ、エアコンもなくて暑くて仕方なかった。家では熱が38度7分あって倒れそうだったのに（後で37度7分になったけど）」と不満をつづっ