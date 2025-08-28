２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４２銭前後と前日と比べて２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円５９銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念からドル売りが膨らんでいた反動で、欧州市場でドル円相場は一時１４８円１８銭まで上伸したものの、ニューヨ