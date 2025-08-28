２８日の東京株式市場は売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は下値を探る公算が大きい。注目された米画像処理半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の２５年５～７月期決算は、米国時間の２７日引け後に発表され事前のコンセンサスを上回る内容であったが、株価は時間外で売りに押される展開となっている。この流れを引き継いで、半導体セクターには目先筋の利益確定売りを誘導する可能性がある。前日の欧州株市場では主