海外では数十年前から用いられていた経口での妊娠中絶薬が、2023年4月に日本でも承認されました。使い方や購入の仕方、注意点などの正しい情報を得ておくことで、将来何かあったときに後悔のない選択がしやすいのではないでしょうか。そこで、経口中絶薬の安全性について、産婦人科医の矢谷達樹先生（たつきクリニック院長）に解説してもらいました。 監修医師：矢谷 達樹（たつきクリニック） 鳥取大学医学部卒業。東京女子