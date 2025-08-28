株式会社ワイドトレードは、3軸の調節に加えて回転機構を備えたLeofotoの4Way雲台「FW-02PCL」を9月5日（金）に発売する。 上下・左右・水平の3軸調節とクランプ部の回転に対応し、水平を保ったまま左右の構図変更を可能とする4Way雲台。耐荷重は25kg。 縦位置・横位置の切り替えに役立つ2つの水準器を搭載。プレートにはアルカスイス互換形状を採用する。 伸縮式のパンハンドルを採用。短くすることでコ