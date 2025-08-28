【その他の画像・動画等を元記事で観る】 加藤浩次と菊池風磨（timelesz）がMCを務める『怒りん坊将軍！』の第4弾が、TBSで8月28日に放送される。 ■様々な“怒り”を抱える人たちのために加藤浩次と菊池風磨がひと肌脱ぐ 5月に第2弾＆第3弾が放送されたこの番組は、日常にあふれる様々な“怒り”を抱える人たちのために、MCのふたりがその怒りを受け止め、ときには代わりに当事者に電話したり、ときには解決策を提案したり…と