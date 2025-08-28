¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬¥Î¥ê¥Ã¥¸Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿8·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿22ºÐ¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï¡¢½Ð¾ì¤«¤é18Ê¬¸å¤Ë¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë32ºÐ¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¾ÌÚ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡ÖDaily Echo¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£