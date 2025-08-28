大阪9月限ナイトセッション 日経225先物42450-50 （-0.11％） TOPIX先物3064.5-3.5 （-0.11％） シカゴ日経平均先物42565+65 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 27日の米国市場はNYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。取引終了後にエヌビディア の決算を控えて様子見ムードが強かったが、相対的に出遅れている銘柄などが買われた。ニューヨーク連銀のウ