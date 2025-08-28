パソコンおよびスマートフォン（スマホ）などの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「Satechi」ブランドの「OntheGo」シリーズから、スマホストラップ「Crossbody Lanyard Cable」を2025年8月22日に発売。マグネット式のポータブルSSDも同日発売最大60ワットの急速充電とデータ転送が可能なUSB Type-C（USB-C）ケーブルをストラップに内蔵し、追加のケーブルを持ち歩く必要がない。未使用時のUSB-Cポートは堅牢なアル