親の夢を背負い続けた女性が、自分の道を選ぶことで親子関係に変化が訪れます──。その過程には葛藤と、深い気づきがありました。今回は筆者の知人から聞いた、親子の絆にまつわるエピソードをご紹介します。 父の夢と期待 「お前は絶対にピアニストになれる」 小学生の頃から、父は私にそう言い続けていました。 父は昔、音大へ進学することを目指していたそうですが、家の事情で夢を断念した過去があります。 その