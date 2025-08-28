SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「減」でした！■解説上から読むと「加減（かげん）」左から読むと「増減（ぞうげん）」右に向かって読むと「減収（げんしゅう）」下に向かって読むと「減塩（げんえん）」パッと思い浮かびましたか？Y